Polonya'nın İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki uluslararası enerji konferansında konuşan Moskwa, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer enerji tesislerini kasıtlı olarak hedef almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Moskwa, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımların nükleer enerji sektörünü de kapsaması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın UAEA'daki görevinin askıya alınması ve ardından da bu kurumdan çıkarılması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Rus gazına, yakıtlarına ve nükleer enerjisine "hayır" dediklerini vurgulayan Moskwa, "Uzun zamandır gerçek bir eylem çağrısında bulunuyoruz, çünkü bu ülkenin temsilcilerinin küresel nükleer güvenlikle ilgilenen uluslararası organlara katılmaya devam etmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.