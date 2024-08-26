Powell: Politikanın ayarlanması için zaman geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun neredeyse yenik düşmesi ve istihdam piyasasının soğumasıyla birlikte Fed'in 23 yılın en yüksek seviyesindeki temel faiz oranını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Powell, fiyat artışının artık normal seviyelere geri dönerek "sürdürülebilir" bir yola girmesiyle birlikte Jerome Powell, merkez bankasının önümüzdeki aydan itibaren faiz oranlarını düşürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

ABD işgücü piyasasının artık daha büyük "aşağı yönlü risklerle" karşı karşıya olduğunu kabul eden Powell, bununla birlikte Fed'in şimdi harekete geçmesi halinde enflasyonun dünyanın en büyük ekonomisine zarar vermeden daha da gerileyebileceğine inanmak için "iyi bir neden" olduğuna dair güvenini dile getirdi.

Powell, Jackson Hole'da merkez bankacıları için düzenlenen yıllık sempozyumda yaptığı konuşmada "Politikanın ayarlanması için zaman geldi. Gidişatın yönü belli ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi. Birden fazla faiz indirimine yaptığı atıf, bir dizi indirimin muhtemel olduğuna dair tek ipucuydu.

Powell, son kırk yılın en kötü fiyat artışının milyonlarca haneye acı çektirmesinin ardından enflasyonun büyük ölçüde kontrol altında göründüğünü vurguladı. "Enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim arttı" dedi.

Powell'ın değerlendirmesi, Fed'in enflasyonla 2,5 yıldır sürdürdüğü mücadeleden, ekonominin büyümesini ve işverenlerin işe alımlarını sürdürmek için daha geniş bir çabaya doğru temel bir geçiş yaptığının sinyalini verdi. Fed başkanının faiz indirimlerinin geleceğine dair güvence vermesi Wall Street'te bir rallinin başlamasına yardımcı oldu.

SMBC Nikko Securities baş ekonomisti Joseph LaVorgna, "18 Eylül toplantısı için geriye kalan tek soru şu: Fed ne kadar indirim yapacak?" dedi. LaVorgna, 6 Eylül'de açıklanacak olan Ağustos istihdam raporunun sonucunun "açıkça kritik olduğunu" söyledi. Eğer bu rapor üst üste ikinci ay da zayıf işe alımlar olduğunu gösterirse, Fed ana faiz oranını yarım puan daha agresif bir şekilde düşürebilir.