Fed Başkanı Jerome Powell, Portekiz'in Sintra kentindeki Avrupa Merkez Bankası (AMB) forumunda konuştu.

Powell, Fed yetkililerinin son toplantıda faiz oranlarını sabit bırakmalarının ardından, diğer toplantılarda faiz artırımına gidecekler mi sorusuna cevap olarak, bunun "olabileceğini ya da olmayabileceğini" söyleyerek, art arda faiz artırımlarını göz ardı etmeyeceklerini belirtti.

Öte yandan Powell, politika yapıcıların çoğunun tahminlerinin, bu yıl en az art arda iki faiz artışı yapmayı beklediklerini yineledi.

Fed yetkilileri son toplantıda, yüksek borçlanma maliyetlerinin ve son bankacılık sorununun ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla 15 aylık faiz artışının ardından ilk kez faiz oranlarını sabit bırakmıştı. Ancak Powell ve çoğu Fed üyesi, bankanın yüzde 2'lik hedefinin iki katı olan enflasyon oranını dizginlemek için nihayetinde daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulacağının sinyalini verdi.

FED, 15 AY SONRA FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, 15 ay süren sıkılaşmanın ardından 14 Haziran'da yaptığı toplantı sonrası politika faizini yüzde 5-5,25 bandında sabit tutma kararı almıştı.

Yetkililer karar metninde, 2023 için faiz beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, ekonomik projeksiyonlarda ise büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Öte yandan, noktasal grafiğe yansıyan beklentiler de önümüzdeki dönemde faiz artışlarının masada olduğuna işaret etti. Fed yetkililerinin, sene sonu için faiz beklentisi ise, yüzde 5,6 olarak belirlendi. Bir önceki tahminde bu yüzde 5,1 olarak kaydedilmişti.