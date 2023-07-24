Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsani amaçlarını yerine getirmeyen 'tahıl anlaşmasının' devam etmesi anlamını kaybetti" dedi.

Rusya'nın anlaşmanın uzatılması için ortaya koyduğu şartların görmezden gelindiğini belirten Putin, Perşembe ve Cuma günü St. Petersburg'da düzenlenecek Rusya-Afrika zirvesi öncesindeki bu açıklamasında, "Bizim ülkemiz Ukrayna tahılının hem ticari hem de ücretsiz olan kısmının yerini alabilecek durumda olduğundan emin olmanızı istiyorum. Bu yıl rekor bir hasat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin açıklamasında, "Rusya tahıl, gıda ve gübre arzını organize etmek, Afrika'ya bunları daha fazla göndermek için çalışmaya devam edecek. Afrika ile ekonomik bağlarımızı dinamik şekilde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.