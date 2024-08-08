RBA daha fazla faiz artırımı seçeneğini masada tutuyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, RBA'nın faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceği konusunda uyarısını yineledi. Bullock, enflasyonun bir yıl öncesine göre daha düşük, ancak hâlâ "çok yüksek" olduğunu söyledi.

RBA Başkanı, "Kurul enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler konusunda ihtiyatlı olmayı sürdürüyor ve gerekirse faiz oranlarını artırmaktan çekinmeyecek. İnsanların duymak istediği şeyin bu olmadığını biliyorum. Ancak ısrarla söylüyorum; yüksek enflasyonun alternatifi daha kötü. Herkese zarar verir." dedi.

RBA, hafta başında politika faizini %4,35 seviyesinde tutmaya devam ettiğini açıkladı.

RBA'nın "şahin" tonu para piyasalarında pek çok kişiyi şaşırttı ve halihazırda faiz oranlarını düşüren ya da önümüzdeki aylarda bunu yapacaklarının sinyalini veren birçok küresel emsaliyle ters düştü.

Bullock, "Birçok mal fiyatında enflasyon düştü ancak hizmet fiyatlarında hala yüksek ve oldukça yapışkan görünüyor. Talep hala RBA'nın hoşuna gitmeyecek kadar güçlü durumda." şeklinde görüş belirtti.

RBA Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Talep büyümesi son zamanlarda oldukça zayıf olsa da, bu yavaşlama ekonomideki dengeyi yeniden sağlamak için yeterli olmadı. Tahminler, ekonomideki toplam talep ile toplam arz arasındaki farkın önceden düşünülenden daha büyük olduğunu gösteriyor."

Bullock, daha fazla endişe verici olanın talep büyümesinin önümüzdeki yıl hızlanacağı ve bunun da enflasyonu daha uzun süre yüksek tutacağı ihtimali olduğunu söyledi.