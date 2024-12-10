RBA: Faizin indirilmesi veya artırılması konuşulmadı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, bugünkü toplantıda faizin indirilmesi veya artırılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Başkan Şubat ayı toplantısı için de bir sinyal vermedi.

Bullock, RBA'nın faizi %4,35 seviyesinde bıraktığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bullock, politika üzerine dikkatli bir şekilde düşünmek gerektiğine işaret ederek, "Bazı veriler biraz normale dönse de, bazıları hala karışık sinyaller veriyor. Toplantıda yukarı yönlü enflasyon risklerinin azaldığı, ancak ortadan kalkmadığı tartırıldı" dedi.

RBA Başkanı, enflasyona daha fazla güvenin olması gerektiğine işaret etti, ancak bu güvenin ne zaman sağlanacağı konusunu şu anda söyleyemediklerini belirtti.

Bullock, Şubat ayı toplantısında faizin indirilip indirilmeyeceğini henüz bilmediğini, verileri izleyeceklerini ifade etti.

RBA, 2025 yılının ilk toplantısını 18 Şubat'ta gerçekleştirecek.