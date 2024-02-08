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RBI politika faizini sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste altıncı toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 16:21

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 16:21

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Para Politikası Kurulu'nun 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Analistler, RBI'nın resmi olarak enflasyonu hedeflese de, kendini uzun bir süredir ABD Merkez Bankası(Fed) kararlarına odakladığını söylüyorlar. Bu nedenle Fed'in bir değişikliğinden önce RBI'nın herhangi bir hareket yapacağı tahmin edilmiyor. Anketler RBI'nın Temmuz ayına kadar herhangi bir gevşeme hareketinde bulunmayacağını, ilk faiz indiriminin üçüncü çeyrekte olacağını gösteriyor.

RBI Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, yurt içi ekonomik ivmenin güçlü olduğunu söyledi.

Das, Para Politikası Komitesi'nin teşvikleri geri çekmeye odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

RBI Başkanı, politika faizinin ekonomiye yansımasının yolunda devam ettiğine işaret etti.

Das, "Enflasyonu yüzde 4'e düşürmeye kararlıyız" mesajı verdi.

Hindistan'da tüketici fiyatları en son yüzde 5,69 seviyesinde açıklandı.

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