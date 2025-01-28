Rus iş dünyası merkez bankasından faiz artışı beklemiyor

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut politika faiz oranının yüksek olduğunu belirtti. Bu duruma ekonominin uyum sağlamakta zorlandığını anlatan Şohin, "Destek mekanizmalarının geliştirilmesi biraz zaman alacaktır. Açıkçası, faiz artışının gündeme getirilmeyeceği gerçeğine odaklanıyorum." dedi.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Bankanın toplantısı 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'ye çıkmıştı.