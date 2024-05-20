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Rus mahkemesi bankaların varlıklarına el konulmasına karar verdi

Rus mahkemesi Deutsche Bank ve Commerzbank'ın ülkedeki varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 08:44

Tass'ın haberine göre, Rusya'nın St Petersburg kentindeki bir mahkeme, Alman Deutsche Bank ve Commerzbank'ın ülkedeki varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Karar, Baltık Denizi'nde inşa edilmesi planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz terminaliyle ilgili bir davaya ilişkin olarak alındı.

Bankalar, çok uluslu bir inşaat firması olan Renaissance Heavy Industries ve Alman şirketi Linde tarafından bir gaz işleme tesisi inşa edilmesini öngören sözleşmenin garantörleri arasındaydı. Ancak Batı'nın yaptırımlarının ardından proje iptal edildi ve bankalar garantilerini geri çekti.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre iptal, Rus gaz devi Gazprom'un bir yan kuruluşu ve projenin işletmecisi olan RusChemAlliance'ın talebi üzerine gerçekleşti.

RusChemAlliance tesisin inşası için Linde'ye avans ödemişti. dpa'ya göre şirket Deutsche Bank'tan 238,61 milyon euro ve Commerzbank'tan 94,92 milyon euro talep ediyor.

Deutsche Bank yaptığı açıklamada, bir tazminat anlaşması kapsamında yaklaşık 260 milyon euro tutarında bir karşılık ayırdığını belirtti.

Şirket ayrıca, Rusya'daki operasyonel etkilerini değerlendirmek ve iddianın Rus mahkemeleri tarafından nasıl değerlendirileceğini görmek durumunda olduğunu belirtti.

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