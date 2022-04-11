Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın geri kalan bölümünde borçlanma kağıdı ihraçı yapmayacaklarını söyledi.

Izvestia'ya konuşan Siluanov, "Bu yıl yurt içi veya yabancı piyasalardan borçlanmaya gitmeyi planlamıyoruz. Borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle piyasalardan borçlanmaya gitmek anlamlı değil" diye konuştu.

Rusya yıl başından bu yana 128 milyar ruble tutarında borçlanma kağıdı ihraç etti. İlk çeyrek hedefi 700 milyar ruble olardak duyurulmuştu.