Russian Railways JSC şirketinin geçtiğimiz ay vadesi gelen ödemesini kaçırması sonucu temerrüde düştüğü ilan edildi. Rusya'nın ağır yaptırımlara uğraması sonrası finansal işlemlerde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ilk kez bir şirket için böyle bir karar alındı.

Şirketler için gerekli değerlendirmeyi yapan uluslararası kurum Kredi Türevleri Karar Komitesi'ne (Credit Derivatives Determinations Committee) göre 10 günlük ek süreyi kaçıran şirket yatırımcılarına 14 Mart'ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştiremedi.

Devam eden süreçte temerrüt riskine karşı yapılan sigortanın devreye girmesi ve kupon sahiplerinin ne kadar ödeme alacağının belirleneceği belirtiliyor.

Karar yatırımcıların dikkatinin ülkenin iki tahvili için ödemelerin anlaşmalar izin vermemesine rağmen ruble üzerinden yapılması sonrası tahvillerin temerrüde düşme olasılığına odaklanması sırasında geldi.

RUSYA 100 YIL SONRA TEMERRÜDE DÜŞEBİLİR

İki tahvilin de 30 günlük ilave süresi olduğu ve temerrüde düşülmesi durumunda bunun son 100 yılda ülkenin temerrüde düşen ilk dış borçlanması olacağı belirtiliyor.

Kamu sahipli Rus demir yolları şirketinin kupon ödemesini yapmayı denediği fakat "muhabir bankacılık ağındaki yasal ve düzenleyici uyum yükümlülükleri" nedeniyle sahiplerine ulaşamadığı kaydedildi.

Rusya Finans Bakanlığı'nın da yaptırımlar nedeniyle benzer sorunlar yaşadığı küresel finans sisteminden dışlanmasının yanında ABD'deki hesaplarının da bloke edildiği belirtildi. Bakanlık ABD ve diğer ülkeleri ödemeleri temerrüde düşürmeye zorlamakla suçluyor.