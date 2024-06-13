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Rusya MB'den faiz artırma sinyali

Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğinin sinyalini verdi.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 13:53

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, bankanın temmuzdaki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini söyledi.

Tremasov, Rusya'nın Murmansk şehrinde katıldığı bir etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının son olarak 7 Haziran'da toplantı yaptığını anımsatan Tremasov, "Şu anda politika faiz oranını artırma olasılığını değerlendiriyoruz." dedi.

Tremasov, piyasadaki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Haziranda faizin 100 baz puan artırılarak yüzde 17'ye, 200 baz puan artırılarak yüzde 18'e yükseltilmesi olasılığı görüşüldü. Bu ihtimallerin temmuzda da ele alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Enflasyon oranının, yıl sonu itibarıyla yüzde 4,3 ila 4,8 seviyesindeki beklentiyi aştığına işaret eden Tremasov, bir sonraki toplantıda söz konusu beklentinin de tekrar ele alınabileceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakırken, bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilebileceğine işaret etmişti.

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