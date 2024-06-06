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Rusya Merkez Bankası Başkanı: Küresel ekonomiye entegre olmalıyız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, özellikle uluslararası ödemeler alanında bağımsız bir sistemin gerektiğini belirterek, "Yaptırımlara rağmen, buna hazır olanlarla birlikte küresel ekonomiye entegre olmalıyız." dedi.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 13:11

Son Güncelleme Tarihi 06 Haziran 2024 13:36

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisine yönelik üç öncelik belirlediklerini anlatan Nabiullina, "Önceliklerden ilki sermaye piyasasını geliştirmektir. Sermaye piyasasını geliştirmek, sadece devletin rolünün artırılması, sübvansiyonlar gibi adımlar üzerinden çözümlere başvurmayı gerektiriyor." diye konuştu.

İkinci önceliğin ise Rus ekonomisini daha açık hale getirmek olduğuna işaret eden Nabiullina, şunları kaydetti:

"Yaptırımlara rağmen, buna hazır olanlarla birlikte küresel ekonomiye entegre olmalıyız. Bu ne anlama geliyor? Çalışan, bağımsız bir ödeme sistemi ama sadece bu da değil. Bu, mevduat sistemlerimizin birbirine bağlı olması, derecelendirmelerin, denetim raporlarının, sigorta poliçelerinin karşılıklı tanınması anlamına geliyor."

Nabiullina, Rusya'nın finansal alanda teknolojik gelişmeye öncülük etmesi gerektiğini ve bunun da üçüncü öncelikleri olduğunu söyledi.

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