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Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 21'de tuttu

Rusya Merkez Bankası (CBR), parasal koşulların öngörülenden daha sıkılaştığını belirterek, sürpriz bir kararla politika faizini değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 13:50

CBR'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının %21,00 olarak bırakıldığı belirtildi. Piyasa beklentisi faizin 200 baz puan artırılarak %23,00'e çıkarılacağı yönündeydi.

Banka, önümüzdeki toplantısında, daha fazla kredi ve enflasyon dinamiklerini dikkate alarak gösterge faiz oranı artışına olan ihtiyacı değerlendireceğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası'nın tahminine göre, para politikası duruşu göz önüne alındığında, yıllık enflasyon 2026'da %4,0'a düşecek ve bundan sonra hedefte kalacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"Orta vadeli ufukta, enflasyon risklerinin dengesi hala önemli ölçüde yukarı doğru eğimlidir, ancak belirli dezenflasyonist riskler artmıştır. Temel proenflasyonist riskler, sürekli yüksek enflasyon beklentileri ve Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme yolundan yukarı doğru sapması ve dış ticaret şartlarında bir bozulma ile ilişkilidir. Dezenflasyonist riskler, parasal koşulların sıkılaştırılmasının etkisi altında kredi büyümesinde ve iç talepte daha hızlı bir yavaşlamayı içerir."

CBR, açıklanan mali politikası parametrelerini dikkate alacağına dikkat çekerek, "2025'teki normalleşmesinin dezenflasyonist bir etkisi olacaktır. Mali politika parametrelerindeki değişiklikler, izlenen para politikasında bir ayarlama gerektirebilir. " değerlendirmesinde bulundu.

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