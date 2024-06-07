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Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bıraktığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 15:08

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 15:09

Rusya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeme kararına dair yapmış olduğu açıklamasında, ülkedeki fiyat artış hızındaki düşüşün durduğunu belirtti.

'BEKLENTİLER DE SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDEYDİ'

İç talepteki artışın, ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli oranda aştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri Rusya Merkez Bankasının politika faizini sabit tutacağı yönündeydi.

Açıklamada, bankanın bir sonraki toplantıda faiz artışına gidebileceğine de işaret edildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltme kararı almıştı.

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