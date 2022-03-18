Rusya Merkez Bankası, Şubat ayı sonunda uygulamaya konan yaptırımların Rusya'nın finansal istikrarına karşı tehditler yarattığını belirtse de gösterge faiz oranını yüzde 20'de tuttu.

28 ŞUBAT'TA FAİZİ REKOR DÜZEYDE ARTIRMIŞTI

Rusya Merkez Bankası, gösterge faizi 28 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, bu karar alınırken gerçekleşen ve beklenen enflasyon hareketlerinin ve tahmin dönemindeki ekonomik gelişmelerin dikkata alındığı belirtildi. Rusya MB, alınan kararın Rus ekonomisinin yeni şartlara kademeli olarak uyum sağlamasına ve yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 4'e dönmesine imkan vereceğini vurguladı.

Merkez Bankası bugünkü faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ekonomisi, enflasyonda geçici ancak kaçınılmaz bir artış dönemi ile bir araya gelen büyük ölçekli yapısal dönüşüm dönemine girmekte" ifadelerini kullandı.