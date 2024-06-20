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Rusya Merkez Bankasından faiz artışı mesajı

Rusya Merkez Bankası, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması için temmuzda yapılacak toplantıda politika faizinde önemli ölçüde artış yapabileceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 14:43

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 14:44

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Rus ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret edilen raporda, hanehalkı tüketiminin de söz konusu dönemde banka tahminlerinden daha fazla arttığı kaydedildi.

TÜKETİCİ TALEBİ ARZ KAPASİTESİNİ AŞTI

Ülkedeki enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasının kalıcı enflasyonu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verilen raporda, tüketici talebindeki büyümenin arz kapasitesini aşmasının Rusya'daki fiyat artışını tetikleyen ana unsur olduğu belirtildi.

Enflasyon hedefine ulaşmak için daha sıkı bir mali politikaya ihtiyaç duyulabileceği vurgulanan raporda, "Ekonomide alternatif bir senaryonun yaşandığına ilişkin ikna edici veriler elde edersek temmuz ayındaki toplantıda politika faiz oranının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin bir karar alınabilir." denildi.

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, bankanın 27 Temmuz'daki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini söylemişti.

Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakmıştı.

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