CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Rusya Merkez Bankasından ilave faiz artışı sinyali

Rusya Merkez Bankasından ilave faiz artışı sinyali

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, enflasyonun ilk çeyrek itibarıyla tahminlerden daha yavaş seviyede yükseldiğini belirterek, "Enflasyon hedefler doğrultusunda daha farklı bir seviyede yavaşlarsa politika faizinde ilave artışı ihtimal dışı görmüyoruz." dedi.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 13:23

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 13:23

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, enflasyon oranının hedeflenen yüzde 4 seviyesinden uzakta kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sıkı para politikasını sürdüreceklerine işaret eden Zabotkin, "Mart enflasyonu da haftalık verilere benzer gelirse, o zaman ilk çeyrekte enflasyonun tahminlerden daha yavaş bir seviyede yükseldiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Enflasyonda 2025 için yüzde 7 ila 8, gelecek yıl için ise yüzde 4 seviyesinin hedeflendiğini anlatan Zabotkin, "Enflasyon hedefler doğrultusunda daha farklı bir seviyede yavaşlarsa politika faizinde ilave artışı ihtimal dışı görmüyoruz." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor 01 Nisan 2025 09:56
IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor 01 Nisan 2025 09:04
Çin’de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü 31 Mart 2025 15:10
OECD: Sürdürülebilir büyümeyi yavaşlatan aksaklıklar meydana gelebilir OECD: Sürdürülebilir büyümeyi yavaşlatan aksaklıklar meydana gelebilir 31 Mart 2025 11:33
Emtia piyasası tarife endişeleriyle karışık seyir izledi Emtia piyasası tarife endişeleriyle karışık seyir izledi 31 Mart 2025 11:24
Küresel petrol talebinde Hindistan büyümede öncü oldu Küresel petrol talebinde Hindistan büyümede öncü oldu 31 Mart 2025 11:22
Brent petrol haftaya düşüşle başladı Brent petrol haftaya düşüşle başladı 31 Mart 2025 10:51
Büyük merkez bankaları mart ayını pas geçti Büyük merkez bankaları mart ayını pas geçti 30 Mart 2025 11:37
AB, ABD’nin otomobil tarifesine misilleme yapmaya hazırlanıyor AB, ABD'nin otomobil tarifesine misilleme yapmaya hazırlanıyor 27 Mart 2025 16:09
Düşen faiz oranları Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen kredileri artırıyor Düşen faiz oranları Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredileri artırıyor 27 Mart 2025 15:46
ABD ekonomisi yüzde 2,4 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 2,4 büyüdü 27 Mart 2025 15:41
Yabancılar 443,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 443,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı 27 Mart 2025 14:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler