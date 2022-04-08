Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü faiz indirim kararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.

Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti. Bankanın olağan takvimine göre bir sonraki toplantı 29 Nisan'da yapılacak.

RUSYA'DA FAİZ SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası'nın takvimde yer alan toplantısından saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut başkan Nabiullina'yı yeniden aday göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.