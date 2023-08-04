Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya'nın yaptırım uyguladığı şahıs ve kurumlara ait fonlar dondurulabilecek. Yaptırım uygulanan yabancıların sınır ötesi para transferlerinin de yasaklanmasına izin veren karar, 180 gün içerisinde yürürlüğe girecek. Kararla, bankaların yaptırım uygulanan yurt dışındaki kurum veya şahıslara para transferleri de yasaklandı.
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