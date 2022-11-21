5 Şubat 2023'te başlayacak olan Rusya'dan akaryakıt alım yasağı öncesinde Amsterdam-Rotterdam ve Antwerp limanlarındaki depolama sahalarında Rus motorini miktarı 1-12 Kasım döneminde Ekim ayına göre yüzde 126 artarak 215 bin varil seviyesine yükseldi.

Kasım ayında AB'nin motorin ithalatının yüzde 44'ü Rusya'dan yapıldı. Ekim ayında bu oran yüzde 39 olmuştu.

AB'nin, Rus motorininin yerini alacak miktarda motorin ABD'den ve Orta Doğu'dan gelene kadar Rusya'dan 500-600 bin varil alım yapması gerektiği belirtiliyor.