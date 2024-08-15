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Rusya'nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı

Rusya'nın ithalatında rublenin payı haziranda yüzde 42,9 ile rekor düzeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 16:08

Rusya Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilerde, ruble ve bazı yabancı para birimlerinin dış ticarette kullanım oranlarına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Rusya'nın Avrupa'dan ithalatında rublenin payı haziranda bir önceki aya göre 4,3 puan artarak yüzde 58,7'ye, Afrika'dan ithalatında da 9,3 puan artarak yüzde 54,1'e çıktı.

Söz konusu bölgelerde yaşanan artışlarla Rusya'nın ithalatında rublenin payı haziranda yüzde 42,9 ile rekor düzeye ulaştı. Ülkenin ihracatında da rublenin payı haziranda bir önceki aya göre 5,8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Paylaşılan verilere göre, Rusya'nın dış ticaretinde dolar ve avronun payı ise haziranda mayısa kıyasla yüzde 20,1'den 18,3'e düştü.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.

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