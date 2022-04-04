Financial Times'a açıklamalarda bulunan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Bundan sonraki toplantıya kadar herhangi bir olumsuz sürpriz olmazsa 50 baz puan artış olasılığı arttı" dedi. Daly, bu erken ayarlamaları yapmanın uygun olacağından daha çok emin olduğuna işaret etti.

Nominal faiz oranının yüzde 2,30-2,50 arasında olacağını tahmin eden Daly, bu seviyelere ulaşmak için "daha çok" 50 baz puanlık ayarlamalar olabileceğini belirtti.

Daly, son verilerin işgücü piyasasının "çok güçlü" ve "sürdürülemez bir düzeyde sıkı" olduğu görüşünü güçlendirdiğini söyledi.

Daly, enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine geri getirmek için ekonominin önemli ölçüde yavaşlaması gerekebileceğini kabul etti. Ancak Daly bunun 1970'lerde, o zamanki başkan Paul Volcker'ın yükselen fiyatları kontrol etme ve enflasyon beklentilerini bağlama çabalarının keskin bir ekonomik daralmaya neden olduğu dönemden farklı olduğuna işaret etti. Daly ""Bizim işimiz gerçekten sadece arz ve talebi dengeye getirmek. Bu, enflasyon çıpasını fiyat istikrarıyla daha tutarlı bir yerde dengelemeye çalışmaktan daha kolay bir iş" dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl Fed'in faiz artırımı için oy kullanan üyelerinden biri değil.