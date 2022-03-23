San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yüksek enflasyonun ABD ekonomisi için "ana risk" olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının petrol fiyatlarını yükseltmesinin ve Çin'in sıkı COVID-19 önlemlerinin tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmasının durumu kötüleştirebileceğini bildirdi.

Ukrayna ve pandemi konusunda belirsizliklere rağmen ABD'de para politikasını sıkılaştırmanın zamanının geldiğini belirten Daly, enflasyonun geri gelmesini sağlamak için ekonomik aktiviteyi sınırlayacak şekilde faizin nötr seviyeye ve belki de daha yukarıya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Enflasyonu, insanların daha ne kadar uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini düşünmeye başlamalarını yol açacak kadar uzun süredir yüksek seyrettiğini belirten Daly, enflayonun yapışıp kalmamasına, kök salmamasına odaklandıkların vurguladı.