MAS Profesyonel Tahminciler Anketi sonucuna göre, 2023 yılı GSYH artış beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e geriledi.

Katılımcılar, imalat sektörünün 2023 yılında yüzde 1,3 daralmasını bekliyorlar. Finans ve sigortacılık sektörü için büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekilirken, toptan ve perakende ticaret sektörleri için tahmin yüzde 0,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi.

24 ekonomist ve analistin katıldığı ankette, petrol dışı ihracat tahmininde düşüş oranı yüzde 4,0'dan yüzde 5,5'e revize edildi.

Ankette enflasyon oranı yüzde 5,0, çekirdek enflasyon oranı yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Ankete katılanlar bu yıl sonunda USD/SGD için tahminlerini 1,320 olarak açıkladılar. Bir önceki ankette beklenti 1,310 seviyesinde bulunuyordu.