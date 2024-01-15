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Şirketlerin finansal raporlarını son açıklama tarihleri belli oldu

Şirket ve finansal kuruluşların 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal raporlarını son açıklama tarihleri belirlendi.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 16:40

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 16:40

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tebliğleri kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlama tarihlerini belirledi.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, SPK'nın 2023/81 sayılı bülteninde yayınlanan 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı kapsamında, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümleri kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle, özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumlan ile ihraççıların 11-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde (11-14.1 Sayılı Tebliğ) belirlenen bildirim sürelerine, 31.12.2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlar için 10 hafta, 11-14.1 Sayılı Tebliğ ve II.14.2 "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğinde belirlenen sürelere, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta
eklendi.

Buna göre, Borsa şirketlerinin 2024 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal raporlarını son açıklama tarihi 11 Haziran 2024, konsolide finansal raporlarını son açıklama tarihi ise 21 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Bankalar ve katılım bankaları konsolide olmayan raporlarını 10 Mayıs 2024, konsolide raporlarını 20 Mayıs 2024 tarihine kadar KAP'a gönderebilecek.

Borsa'da işlem gören finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketlerinin konsolide olmayan finansal raporlarında son tarih 30 Nisan 2024, konsolide finansal raporlarında ise 10 Mayıs 2024 olacak.

-6 VE 9 AYLIK TARİHLER-

Borsa şirketlerinin 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal raporlarını son açıklama tarihi 20 Eylül 2024, konsolide finansal raporlarını son açıklama tarihi 30 Eylül 2024 olacak.

Bankalar ve katılım bankaları, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketlerinin 6 aylık konsolide olmayan finansal raporlarında son tarih 9 Ağustos 2024, konsolide finansal raporlarında 19 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

9 aylık finansal tablolar için Borsa şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketleri için konsolide olmayan raporların son tarihi 30 Ekim 2024, konsolide raporlar için son tarih 11 Kasım 2024 olacak.

Bankaların 9 aylık konsolide olmayan raporlarının son gönderim tarihi 11 Kasım 2024, konsolide raporları son tarihi 11 Kasım 2024 şeklinde açıklandı.

2024 yılının tamamı için mali ve mali olmayan tüm şirketlerin konsolide olmayan raporlarını gönderme tarihi 3 Mart 2025, konsolide raporlarını son gönderme tarihi 11 Mart 2025 olarak belirlendi.

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