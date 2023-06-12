SNB Başkanı Jordan, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek faiz kararı öncesinde İsviçre gazetesi SonntagsZeitung'a verdiği röportajda daha fazla adım atabileceklerini belirtti.

Jordan, "Enflasyonla mücadele henüz bitmedi" dedi ve şunları söyledi: "Sürdürülebilir bir şekilde enflasyonu %2'nin altına getirmemiz gerekiyor. Bu aşamada, para politikasını daha da sıkılaştırmayı göz ardı edemeyiz. Hala enflasyonun çok yüksek olduğu ve nispeten geniş bir fiyat artışına neden olduğu bir ortamımız var."

Jordan, İsviçre'deki kira artışlarının enflasyon baskısına katkıda bulunmasına rağmen, politikayı sıkılaştırmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Çünkü o zaman enflasyon daha da artar ve faiz oranlarını zamanında daha güçlü bir şekilde artırmak zorunda kalırız. Bu, kiracılar için çok daha sorunlu olurdu. Enflasyonla mücadele etmenin mümkün olduğunca erken yapılması için her türlü neden var." diye konuştu