SON DAKİKA | 'ABD blöf yapmıyor' diyerek duyurdu! Batı Rusya için yeni kartlarını çekiyor

Son dakika haberi...ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın savunma kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını belirterek, Rusya'da savunma sanayinde faaliyet gösteren 22 kuruluş yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları karşısında Rusya'ya ve savaşa yardım eden Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Blinken yaptığı açıklamada, Rusya'nın savunma sanayi sektöründe yer alan 22 kuruluşa yaptırım uygulanacağını belirterek, "Rusya'nın en büyük finans kurumlarına ve servet fonuna yaptırım uyguladık" dedi. "KAPSAMLI YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU" Rusya'nın savunma sanayi sektörü için de kapsamlı yaptırımların söz konusu olduğunu açıklayan Blinken, "Bu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerinde güçlü etkisi oldu. Yeni yaptırımlar, savaş uçakları, piyade savaş araçları, füzeler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri yapan şirketleri yaptırıma tabi tutacaktır.Ukrayna halkına saldırmak için kullanılan bu sistemler insan haklarını ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.





RUS ŞİRKETLERİ VE OLİGARKLARIN VARLIKLARININ İZİ SÜRÜLECEK



ABD ve müttefiklerinin yaptırım uygulanan Rus şirketlerinin ve oligarkların varlıklarının izini sürmek ve dondurmak için bir görev gücü başlattığını aktaran Blinken, "Bu kişilerin yatlarını, özel jetlerini, dünya başkentlerindeki zengin mülklerini donduracağız" dedi.





"BÜYÜK ULUSLAR BLÖF YAPMAZLAR"



Blinken, "(Rusya Devlet Başkanı) Başkan Putin'i eşi görülmemiş muazzam sonuçlar konusunda uyardığımızda, ABD ve müttefiklerimizin blöf yaptığını varsaymış olabilir, ancak (ABD Başkanı) Başkan Biden'ın da söylediği gibi büyük uluslar blöf yapmazlar. ABD blöf yapmıyor ve Başkan Putin ciddi şekilde yanlış hesaplama yaptı" dedi.





ABD'DEN BELARUS'A YAPTIRIM



Rusya'nın Ukrayna'daki işgalci eylemlerindeki rolü nedeniyle Belarus'a da yaptırım uygulanacağını aktaran Blinken, "Başkan Putin'in tercih ettiği savaşta ortak bir savaşçı olmaktan sorumlu olan Belarus'un önemli teknolojileri ithal etme imkanını engelleyeceğiz. Eğer Belarus'un (Belarus Devlet Başkanı) Lukaşenko rejimi savaşa desteğini sürdürürse, kendi rejimi için sonuçları tırmandıracaktır" dedi.





"UKRAYNA'DA YÜZLERCE, HATTA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"



Blinken, Ukrayna'da süren çatışmalar nedeniyle binlerce Ukraynalının ülkeyi terk ettiğine dikkat çekerek, "Rus birliklerinin Ukrayna'daki kritik altyapıyı yok ettiğini" ifade etti. Blinken, "Ukrayna'da yüzlerce, hatta binlerce sivil öldürüldü ve yaralandı. Şu anda hala Ukrayna'da bulunan ve komşu ülkelerde güvenlik arayan milyonlarca Ukraynalı mümkün olan her yere sığınıyor. Bu utanç verici. Öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısı, insani sonuçlar, önümüzdeki günlerde artacaktır" dedi.





"PUTİN LİDERLİĞİNİ İSPATLAMAK İÇİN ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMELİ"



Blinken, "Başkan Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa, Rus askerlerinin evlerine, ailelerinin yanına gitmesine izin vermeli" ifadelerini kullanarak, "Ukrayna'daki işgal, Avrupa'daki istikrara ve yaklaşık 80 yıldır dünyanın dört bir yanındaki insanlar için güvenlik ve refahın temeli olan kurallara dayalı düzenin tamamına bir tehdittir" dedi.





"DÜNYA BİRLİK İÇİNDE"



Ukrayna'nın savaşa karşı olan cesaretinin dünyaya ilham verdiğini vurgulayan Blinken, "Dünya, Rusya'nın savaşına karşı birlik oldu" dedi.

Ukrayna'ya gerekli insani ve savunma desteğinin yapılacağını söyleyen Blinken, "Ukrayna halkına insani yardım göndermeye çalışıyoruz, cephedeki ülkeleri desteklemeye çalışıyoruz. Rusya'yı sorumlu tutuyoruz ve bu nedenle ekonomisini izole ediyoruz"dedi.