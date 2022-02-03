Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararı belli oldu. Buna göre ECB, mevduat ve marjinal faiz oranını değiştirmeyerek beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistlerin tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

Faiz karar metninde ilk çeyrekte pandemi varlık alım programının önceki çeyreğe göre daha düşük hızda devam edeceği vurgulandı. Program dahilindeki alımların Mart'ta tamamlanacağı ifade edildi.

"VARLIK ALIM PROGRAMI DAHA DÜŞÜK HIZDA DEVAM EDECEK"

BoE ayrıca 20 milyar GBP olan şirket tahvillerni alım hedefinin sıfırlanmasını da oy birliği ile kararlaştırıldı. Şirket tahviller portföyü de itfadan ana paraların yatırıma yönlendirilmemesi yolu ile küçültülecek. Bu portföyden aktif satış ise 2023 sonundan önce gerçekleşmeyecek.

Para Politikası Komitesi ayrıca, 875 milyar GBP büyüklüğündeki devlet tahvili portöyünün itfası gelen tahvillerin ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirimesine son verilerek küçültülmeye başlanması kararını ise 9 üyenin oy birliği ile aldı.

9 PPK üyesinin 4'ünü 50 baz puan artırım taleplerine karşın BoE, 5 üyenin oyu ile faiz oranın yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çıkardı. Üyelerden Ramsden, Saunders, Haskel ve Mann faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandılar.

Piyasalarda bir diğer önemli faiz kararı İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) geldi. BoE gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda yükseltti. BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasalarda da beklenti faiz oranında 25 baz puan artışa gidileceği yönünde oluşmuştu.

"2022 VE 2023'TE 70 MİLYAR GBP TUTARINDA BİR TUTAR YENİDEN YATIRIMA GİTMEYECEK"

BoE'nin gelcek ay yürürlüğe girecek bu kararları ile 27,9 milyar GBP yeniden yatırıma yönlenmeyecek. 2022 ve 2023'te 70 milyar GBP tutarında bir tutar yeniden yatırıma gitmeyecek.

BoE, tahvilleri aktif şetilde satmayı faiz oranı yüzde 1'e ulaştığında yeniden değerlendirecek.

PPK toplantısında enflasyon beklentilerinde de revizyona gidildi. Enflasyonun Nisan'da tepe yapacağı beklentisi korunurken, enflasyonda tepe noktası için tahmin yüzde 5'ten yüzde 7,25'e çıkarıldı.

Gelecek 1 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,40'tan yüzde 5,21'e yükselirken, 2 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,23'ten 2,15'e ve 3 yıl için beklenti yüzde 1,95'ten 1,60'a indi.