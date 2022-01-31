Son dakika haberleri…Piyasalarda jeopolitik riskleri artıran, Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın, 'Savaş çıkaran biz olmayacağız' sözüne rağmen son günlerde Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı işgal ve savaş yönündeki korkuları artırdı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'yı işgalden caydırmak için ve göz dağı vermek için çalışmalarını hızlandırdı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları artırmak için NATO üyeleriyle beraber Moskova'dan hesap sorma sözü verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin NATO'ya büyük bir silah, savaş gemisi ve jet konuşlandırması teklif etmeye hazırlandığını duyurdu. Johnson'ın aynı zamanda önümüzdeki hafta Putin ile görüşmesi bekleniyor.

'RUS ŞİRKETLERE YAPTIRIM GÜNDEMDE'

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere'nin Rusya'nın ekonomik hedeflerini 'Çok daha geniş bir yelpazede' yaptırım yasasını açıklayacağını duyurdu. Truss yaptığı açıklamada "Putin'in için saklanacak hiçbir yer olmayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rus iş insanlarına yönelik yaptırım tehdidinin Britanya'nın yatırım iklimine zarar vereceğini ve Avrupa'da gerilimleri alevlendireceğini savundu.

Peskov ayrıca, İngiltere'nin atacağı her hangi bir yaptırım adımına Rusya'nın çıkarlarının temel alınarak yanıt verileceğini de vurguladı.