İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e çıkardı. Bu artış 1995 yılından bu yana en sert faiz artışı olarak dikkat çekti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Karar 1'e karşı 8 oyla alınırken, İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini yükseltti. Buna göre banka, tüketici fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 13,2 ile zirve yapmasını bekliyor.

Bankanın karar metninde resesyon vurgusu da yer aldı. İngiltere ekonomisinin 4. çeyrekte resesyona girmesini bekleyen banka resesyonun beş çeyrek sürmesini öngördü.