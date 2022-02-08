Son dakika haberi...Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin başını çeken Rusya-Ukrayna krizinde peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de bulunan Rus savaş gemilerinin tatbikata katılmak üzere Kuzey Karadeniz'e ilerlediği bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ | RUS SAVAŞ GEMİLERİ KARADENİZ'E DOĞRU YOLA ÇIKTI Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre 6 savaş gemisi Karadeniz'de yapılacak tatbikata katılacak. Bu 6 savaş gemisinden BDK Korolev, Minsk ve Kaliningrad'ın hali hazırda Çanakkale Boğazı'nda olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve Olanegorsk Gornyak savaş gemilerinin de 24 saat içinde boğazlardan geçerek Karadeniz'e çıkmalarının beklendiğini ifade etti.

PUTİN MACRON GÖRÜŞMESİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE YER ALDI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasındaki görüşmenin ardından Paris'ten gelen Putin'in Ukrayna sınırında bir süre için yeni tatbikat olmayacağı sözü verdiği iddia edildi. Ancak son gelen bilgilere göre Rus ordusunun güney Rusya'da 3 hafta sürecek yeni bir tatbikat başlattığı yönünde oldu.

3 hafta boyunca geceleri yapılacak taktik tatbikatta tanklar, zırlı araçlar ve füze sistemleri kulanılacak. Tatbikatın Rusya'nın güneyi, Ukrayna sınırları ve Kırım'ı kapsadığı öne sürüldü. Ancak tatbikanı yapılacağı yerlere ilişkin şu ana kadar yayınlanan listede Ukrayna sınırı yer almıyor.

UKRAYNA: SINIRLARIMIZDA RUS ASKERLERİNİN GERİ ÇEKİLDİĞİNE DAİR İŞARET YOK Tüm bu gelişmelerin ardından Ukrayna cephesinden açıklama gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Sınırlarımızdan Rus askerlerinin geri çekildiğine dair herhangi bir işaret görmüyoruz" derken, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ancak kırmızı çizgilerini çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

KÜRESEL PİYASALARIN GÜNDEMİ RUSYA-UKRAYNA KRİZİ Öte yandan Avrupa'da ECB'nin şahinleşmesiyle birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim jeopolitik riskleri artırırken, küresel düzeyde varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu.