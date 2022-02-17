SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna krizi için ajanslar son dakika duyurdular! Sürece yeni ülkeler dahil oldu: NATO ve Rusya'dan jet yanıtlar

Son dakika haberi...Küresel piyasalar son dönemde Rusya-Ukrayna krizi ile yön arayan bir görüntü çiziyor. Yurt içinde haftanın önemli gündem maddesi yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı olacak.

SON DAKİKA HABERİ | RUSYA-UKRAYNA KRİZİ PİYASALARIN RADARINDA

ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere 'Rusya heran Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamaları küresel piyasalarda baskı yarattı. Bu açıklama ile jeopolitik risklerin artması sonrası ons altın 1879 dolar ile 8 ayın zirvesini görürken, petrol fiyatları da 96,76 doları görerek 7 yılın zirvesine tırmandı.

Rusya tarafından gelen son açıklamalarla küresel piyasalarda risk iştahı artarken, ons altın 1844 dolara, petrolde 92 dolar bandına çekildi. Gelen açıklama sonrası Rusya-Ukrayna krizi için tansiyonun düşeceği beklentisi arttı. Bununla beraber güvenli liman etiketine sahip ons altın satış yerken, hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareketler görüldü. Düşüşleri sınırlayan başlıca etmen ise NATO tarafından gelen açıklamalar oldu.