Son dakika haberi...Küresel piyasalar son dönemde Rusya-Ukrayna krizi ile yön arayan bir görüntü çiziyor. Yurt içinde haftanın önemli gündem maddesi yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı olacak.
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna krizi için ajanslar son dakika duyurdular! Sürece yeni ülkeler dahil oldu: NATO ve Rusya'dan jet yanıtlar
Son dakika haberi...Küresel piyasalarda son dönemde fiyatlamara yön veren Rusya-Ukrayna krizi için yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD başta olmak üzere AB ülkeleri tarafından gelen Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalar sonrası, küresel hisse senedi piyasaları baskı altına girmiş, petrol ve ons altın yükselmişti. Rusya tarafından gelen son açıklamalar sonrası, küresel borsalarda risk iştahı artarken, altın ve petrol fiyatları geriledi. Ancak NATO yönlü gelen son açıklamalar altın ve petrol tarafındaki düşüşleri sınırlıyor. Yurt içinde ise devreye alınan `Kur korumalı TL mevduat` sistemi ve türevi ürünler ile dolar/TL istikrar kazandı. Öte yandan Rusya-Ukrayna gerilimi için yavaş yavaş diğer ülkelerinde açıklamalara başlaması krizi yeni bir boyuta evrilmesinin önünü açıyor.
SON DAKİKA HABERİ | RUSYA-UKRAYNA KRİZİ PİYASALARIN RADARINDA
ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere 'Rusya heran Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamaları küresel piyasalarda baskı yarattı. Bu açıklama ile jeopolitik risklerin artması sonrası ons altın 1879 dolar ile 8 ayın zirvesini görürken, petrol fiyatları da 96,76 doları görerek 7 yılın zirvesine tırmandı.
Rusya tarafından gelen son açıklamalarla küresel piyasalarda risk iştahı artarken, ons altın 1844 dolara, petrolde 92 dolar bandına çekildi. Gelen açıklama sonrası Rusya-Ukrayna krizi için tansiyonun düşeceği beklentisi arttı. Bununla beraber güvenli liman etiketine sahip ons altın satış yerken, hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareketler görüldü. Düşüşleri sınırlayan başlıca etmen ise NATO tarafından gelen açıklamalar oldu.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI İLE RİSK İŞTAHI ARTTI
Rusya Savunma Bakanlığı dün güney ve batı askeri bölgelerinden birliklerin katıldıkları tatbikatların sona ermelerinin ardından üslerine dönmeye başladıklarını bildirdi.
Gelen açıklama sonrası Rusya-Ukrayna krizi için tansiyonun düşeceği beklentisi arttı. Bununla beraber güvenli liman ons altın ve petrol satış yerken, hisse senedi piyasalarında risk iştahı arttı.
NATO'DAN RUSYA'YA JET YANIT
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yine dün Rus askeri tatbikatı bitirip birliklerine çekiliyor açıklamasının ardından yaptığı açıkalamada, "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik" diye konuştu.
NATO tarafından gelen bu açıklama, ons altın ve petrol tarafındaki satışı sınırladı.
AJANSLAR DUYURDU: RUS ASKERİ KIRIM'DAN ÇEKİLİYOR
Yeni günde öğleden önce Rusya-Ukrayna krizi için flaş açıklamalar peş peşe geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölgesi'nden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyurdu. Bununla beraber yabancı ajanslar, "Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor" başlığıyla yeni haberi servis etti. Bakanlık hareket halindeki bir takım tank fotoğraflarını paylaşarak bir açıklamayı gerçekleştirdi.
RUSYA ASKERİ KIRIM'DAN ÇEKİYOR HABERİ SONRASI NATO'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Kameralar karşına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Şu ana kadar Rusya'nın gerilimi azaytıcı adım attığına dair kanıt görmedik. Rusya askeri yığınağını devam ettiriyor. Rusya'ya görüşmeye hazır olduğumuz mesajını vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARINA CEVAP KREMLİN'DEN GELDİ
Kremlin'den Stoltenberg'e karşı cevap mahiyetinde yapılan açıklamada Rus askerlerinin çekilmekte oduğuna dair kanıt olmadığını söylemenin yanlış olduğu belirtildi. Kremlin, "Putin, müzakere etmesi arzusunu vurguluyor, ABD Başkanı'nın konuşma isteğini göstermesi pozitif. Eğer Biden, Ukrayna halkına birbirlerini vurmaya son vermeleri çağrısı yapar ise daha iyi olur" denildi.
ÇİN: GERİLİMİ ABD YARATIYOR
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi Ukrayna'ya yönelik Rus tehdidini abartarak gerilim yaratmakla suçladı. Wang, bazı Batılı ülkelerin dezenformasyon olu ile kargaşa yarattıklarını öne sürerer, "Tarafların bu dezeformasyon kampanyalarını durdurmalarını ve barış, karşılıklı güven, işbirliği için daha fazla şey yapmalarını umuyoruz" dedi.
BELARUS: TATBİKATLAR BİTİNCE RUS ASKERİ ÜLKEMİZİ TERKEDECEK
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, tatbikatlar bittiğinden tüm Rus birliklerinin Belarus'tan ayrılacaklarını söyledi. Makei, "Tatbikatlar bittikten sonra tek bir Rus askeri, tek bir Rus askeri ekipmanı geride kalmayacak" dedi.
Tüm bu açıklamaların ardından hisse senedi piyasaları yön arayan bir görüntüye büründü. Bunun yanında petrol ve ons altın fiyatları sınırlı tepki alımları aldı. Saat 12:57 itibariyle ons altın fiyatı 1858 dolar, gram altın/TL fiyatı 814 TL, brent petrol varil fiyatı, 93,93 dolar bandında işlem gördü.
Borsa İstanbul'da dünkü sert yükselişin ardından bugün öğleden önce 2040 puanın üzerinde yatay pozitif görünüm sergiledi.
YURT İÇİN PİYASALARDA HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: ŞUBAT 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Öte yandan yurt içinde piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak Şubat 2022 Merkez Bankası faiz kararı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Saat 14:00'da açıklanacak faiz kararı sonrası faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajları barındırdığından ekonomistlerin radarında olacak.
Çeşitli finans kuruluşlarının anketlerine göre Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı beklentisi oluştu.
PİYASALARDAN SON GELİŞMELER, CANLI BORSA, ALTIN FİYATLARI VE HABERLERİ SABAH FİNANS'TA!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!