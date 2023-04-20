Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'den yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının sektördeki son kargaşadan korkan yatırımcıları sakinleştirmek için merkez bankalarından ucuza finansman kullanarak devasa hisse geri alım planları uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen 14 bankasının 2022 sonu mali bilançolarından 33 milyar avro hacminde kar payı ödenmesine, 26 milyar avro hacminde ise hisse geri alımı yapmasına hazırlandığı aktarılan açıklamada, gelecek yıl içerisinde Avrupalı bankalarda reel faizin pozitife dönmesinin öngörüldüğü kaydedildi.