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S&P Global: Fed'in faiz indirimi parasal genişlemeyi teşvik eder

S&P Global, Fed'in faiz indirimi kararının gelişmekte olan ekonomilerde parasal genişlemeyi teşvik edeceğini belirtti.,

Oluşturma Tarihi 20 Eylül 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024 08:49

S&P Global, ABD Merkez Bankası'nın bu ayki 50 baz puanlık faiz indiriminin, önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalarda (GOÜ) parasal genişlemeyi teşvik edeceğin savundu.

Piyasaların faizlerin son zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği ve enflasyonun yavaşladığı Kolombiya, Filipinler ve Meksika'da önemli faiz indirimlerini fiyatladıklarını belirten S&P, buna karşılık Brezilya Merkez Bankası, yükselen enflasyon ve mali belirsizlik nedeniyle gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak tam tersi yönde hareket ettiğine dikkat çekti.

İkinci çeyrek GSYH büyümesinin, düşen enflasyon ve iyileşen reel gelirlerle birlikte güçlenen iç talep sayesinde GOÜ genelinde genel olarak güçlü seyrettiğine işaret eden S&P, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte, GOÜ merkez bankalarının da faiz indirimlerine devam etmesini veya başlamasını ve 2024'ün sonları ile 2025'in başlarında iç talebi artırmasını beklediklerini vurguladı.

"Enerji fiyatlarındaki düşüş, özellikle Tayland, Filipinler, Macaristan, Türkiye, Şili ve Hindistan gibi net enerji ithalatçıları için GOÜ merkez bankalarının faiz indirimlerini daha da destekleyebilir" değerlendirmesini yapan S&P, "Düşük ithalat maliyetleri cari hesapları iyileştirebilir ve para birimlerini güçlendirebilir" dedi.

Finansman koşullarının, devlet getirilerinin bu ay düşmesi ve özellikle Eylül ayının ilk haftasında 3,2 milyar dolar ihraç eden spekülatif dereceli şirketler için kurumsal spreadlerin daralmasıyla gevşemeye devam ettiğini belirten S&P, ABD ekonomisi üzerindeki belirsizlik, devam eden iki çatışma şeklindeki jeopolitik risk ve siyasi belirsizliğin gelecekteki piyasa oynaklığı için zemin oluşturabileceğini düşünüyor.

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