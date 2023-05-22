S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-"den "AA"ya çıkarıldı. Yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

Açıklamada, "Sağlam vergi geliri artışı, harcama baskısına rağmen İrlanda'nın 2026'ya kadar bütçe fazlası vermesine yardımcı olacak ve hükümetin net borç yükünü aşağı doğru dik bir yola sokmaya devam edecek." denildi.

Diğer gelişmiş ekonomiler gibi, İrlanda ekonomisinin de bu yıl yavaşlamaya hazırlandığına işaret eden S&P Global, ancak Ülkenin teknik bir durgunluktan kaçınırken benzerlerini geride bırakmaya devam edeceğini öngörüyor.

S&P Global, Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,0, gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü not artırımına bağlı olarak "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.