St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmış enflasyonu düşürmek için yıl sonuna kadar faiz oranlarını %3,5'e varan artış savını tekrarladı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE NÖTR FAİZE ULAŞMALIYIZ"

Dış İlişkiler Konseyi etkinliğinde konuşan Bullard "Şu an yapmamaız gereken şey hızlı şekilde nötre ulaşmak ve sonrasında oradan uzaklaşmak" dedi. Ekonomik büyümenin potansiyelin üstünde devam etmesinin beklendiğini belirten Bullard, ekonominin resesyona girmeyeceğini ve %3,6 olan işsizlik oranının bu yıl %3'üm altına düşme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.