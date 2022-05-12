St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in ısrarcı şekilde yüksek enflasyonu kontrol altına almak, aşağı getirmek için faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini, ancak şu an için 75 baz puanlık bir artırım beklemediğini söyledi.

Fed'in 50 baz puanlık artırımlar öngören cari planının "şu an içi iyi bir temel" olduğunu ifade eden Bullard, "Daha büyük artırımlar benim temel senaryomda yok. İyi bir plan uygulamakta olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

ABD'de açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklenenden çok farklı omadığını belirten Bullard, verilerin enflasyonun düşünülenden dana geniş tabanlı ve ısrarcı olduğuna işaret ettiklerini de vurguadı.