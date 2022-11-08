Stellantis, Twitter'ın Elon Musk liderliğinde nasıl bir yapılanma, politika izleyeceğini görmek istediklerini belirtti.
Daha önce de United Airlines, General Mills ve General Motors Twitter'a ücretli reklam vermeyi durdurma kararı almışlardı.
Stellantis, Twitter'ın Elon Musk liderliğinde nasıl bir yapılanma, politika izleyeceğini görmek istediklerini belirtti.
Daha önce de United Airlines, General Mills ve General Motors Twitter'a ücretli reklam vermeyi durdurma kararı almışlardı.
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