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T. Rowe Price'dan ECB yorumu

T. Rowe Price'ın baş Avrupa ekonomisti Tomasz Wieladek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasalarda fiyatlanan faiz oranlarının çok agresif olmaya devam ettiğini açıkça söylemesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:09

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:09

Wieladek yayınladığı yatırımcı notunda T. Rowe Price'ın baş Avrupa ekonomisti Tomasz Wieladek, "Para piyasalarında fiyatlanan çok fazla para politikası gevşemesi var" dedi.

ECB yetkililerinin finansal piyasalara ve kamuoyuna faiz indirimlerinin büyük olasılıkla şu anda fiyatlanandan daha sonra geleceğini açıklamaya çalıştıklarınıa işaret eden Wieladek, "ECB'nin piyasa fiyatlamasına karşı koyma girişimlerinin tümü şimdiye kadar sonuçsuz kaldı" diye konuştu.

Piyasalar Nisan toplantısına kadar 19 baz puan, Haziran toplantısına kadar ise 41 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

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