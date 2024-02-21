CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Tarımsal girdi fiyatları aralık ayında arttı

Tarımsal girdi fiyatları aralık ayında arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 41,43, aylık yüzde 2,62 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2024 11:30

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2024 11:30

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,69 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,47 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,64, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 68,87 artış görüldü.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 24,75 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 151,60 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,26 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,37 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 5,21 ile hayvan yemi olarak sıralandı.

İlginizi Çekebilir
SPK yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı SPK yatırım kuruluşlarında "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı 20 Şubat 2024 09:53
Petrol geri çekildi! Motorine indirim geliyor! 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Petrol geri çekildi! Motorine indirim geliyor! 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? 20 Şubat 2024 09:16
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek 20 Şubat 2024 09:16
Çin MB ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü Çin MB ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü 20 Şubat 2024 09:12
ABD çip üreticisine 1,5 milyar dolar sübvansiyon verecek ABD çip üreticisine 1,5 milyar dolar sübvansiyon verecek 20 Şubat 2024 09:07
Rusya Çin ve Türkiye’ye bakır satışlarını artırdı Rusya Çin ve Türkiye'ye bakır satışlarını artırdı 20 Şubat 2024 09:04
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 20 Şubat 2024 09:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 20 Şubat 2024 10:03
AB, Kızıldeniz’de askeri misyon başlattı AB, Kızıldeniz'de askeri misyon başlattı 19 Şubat 2024 15:54
Katar yakın zamanda yeni LNG anlaşmaları açıklayabilir Katar yakın zamanda yeni LNG anlaşmaları açıklayabilir 19 Şubat 2024 15:51
Bundesbank: Almanya’da konutlar hala aşırı değerli Bundesbank: Almanya'da konutlar hala aşırı değerli 19 Şubat 2024 15:36
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar 30 yılın dibinde Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar 30 yılın dibinde 19 Şubat 2024 15:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,90
%0,6897
EURO
1.003,75
%0,3748
ALTIN
1.003,39
%0,3385
DOLAR
1.000,86
%0,0864
BORSA
1.072,16
%7,2158
EURO
1.040,70
%4,0704
ALTIN
1.075,33
%7,5328
DOLAR
1.039,92
%3,992
BORSA
1.099,18
%9,9182
EURO
1.102,42
%10,2424
ALTIN
1.085,83
%8,5834
DOLAR
1.169,61
%16,9612
BORSA
1.698,53
%69,8533
EURO
1.862,51
%86,2512
ALTIN
1.663,73
%66,3726
DOLAR
1.816,50
%81,6502
BORSA
BİST En Aktif Hisseler