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TCMB 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 150 milyar liralık 21 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesinde teklif tutarı sırasıyla 74 milyar lira ve 154 milyar 966 milyon lira oldu.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 13:56

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 13:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 74 milyar lira olurken, ihaleye 74 milyar liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,95, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 21 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde ise gerçekleşme 154 milyar 966 milyon lira, ihaleye gelen teklif tutarı 154 milyar 966 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,98 olarak ilan edildi.

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