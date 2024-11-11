CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

TCMB 2 depo alım ihalesi gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2024 16:42

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2024 16:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 20 milyar liralık ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirildi.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 10 milyar 403 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 338 milyar 256 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Alman hazine tahvillerinin getirisi son 4 ayın zirvesinde Alman hazine tahvillerinin getirisi son 4 ayın zirvesinde 07 Kasım 2024 16:37
Yabancılar 110,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 110,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı 07 Kasım 2024 15:03
Almanya’nın ihracatı ve üretimi düşüyor Almanya’nın ihracatı ve üretimi düşüyor 07 Kasım 2024 14:52
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 trilyon lira oldu 07 Kasım 2024 14:39
Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü 07 Kasım 2024 14:36
Çin ihracatında Trump etkisi yaşanıyor Çin ihracatında Trump etkisi yaşanıyor 07 Kasım 2024 14:33
Almanya’da yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies oldu Almanya'da yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies oldu 07 Kasım 2024 13:34
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları ekimde arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ekimde arttı 07 Kasım 2024 11:33
Küresel ekonomide Trump endişesi artıyor Küresel ekonomide Trump endişesi artıyor 07 Kasım 2024 11:26
Petrol Fed etkisiyle yükseldi Petrol Fed etkisiyle yükseldi 07 Kasım 2024 10:15
Japonya’da düzeltilmiş ücretler ikinci ayda da düştü Japonya'da düzeltilmiş ücretler ikinci ayda da düştü 07 Kasım 2024 09:10
Çin’in ihracatı beklentilerin çok üzerinde arttı Çin'in ihracatı beklentilerin çok üzerinde arttı 07 Kasım 2024 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler