Beyaz Saray, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresini 3 ay uzatan Rusya'ya tepki gösterdi.

Suudi Arabistan ve Kanada, 2018'de kopan diplomatik ilişkilerin karşılıklı büyükelçi atanarak yeniden kurulacağını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, federal borçlanma tavanın artırılması konusunda sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı endişelerine işaret ederek ABD'nin AAA olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), üst üste üçüncü toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Beyaz Saray ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk arasında sürdürülen müzakerelerin dünkü bölümü için her iki taraf da "verimli" olduğu değerlendirmesinde bulundular.

Çin yuanı, offshore piyasada bu sabah ABD doları karşısında 7,0827 ile Aralık 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Çin'in interbank piyasasında repo işlem hacmi rekor kırdı.

İngiltere'de otomobil üretim ihracatta yaşanan artışa bağlı olarak yükseldi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Haftanın beklenen kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak. TCMB, faizi son iki toplantısında yüzde 8,50 seviyesinde tuttu. Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) haftalık sektör verilerini açıklayacak (14.00).

TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek verilerle güne başlayacak. Almanya'nın ilk çeyrek döneme ilişkin final GSYH rakamları açıklanacak. Öncü verilerle GSYH dönemsel değişiklik göstermezken, yıllık yüzde 0,1 daraldı (09.00).

Almanya'dan beklenen diğer veri ise GfK tüketici güven endeksi olacak. Endeks en son -25,7 seviyesinde açıklandı (09.00).

Fransa'dan imalat sektörü güven endeksi gelecek. Endeks en son beklentilerden daha hızlı gerileyerek 101 puan seviyesine indi (09.45).

İspanya'nın üretici fiyatları verileri takip edilecek. Ülkede üretici fiyatlarında en son aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 1,0 düşüş yaşandı (10.00).

Endonezya Merkez Bankası(BI), faiz kararını açıklayacak. BI, faiz oranlarını son üç aydır sabit tutuyor (10.30).

Avrupa Birliği(AB) ticaret bakanları, ABD ve Çin ile ilişkilere odaklanacakları toplantıda bir araya gelecekler (10.30).

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman Özel Sermaye ve Risk Sermayesi Derneği'nde konuşacak (11.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECON Komitesine ECB Yıllık Raporu 2022'nin sunumunu yapacak (11.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECON Komitesine ECB Yıllık Raporu 2022'nin sunumunu yapacak (12.00).

İngiltere'den CBI perakende satış dengesi endekis verisi gelecek (13.00).

Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel konuşacak (13.30).

Avrupa Birliği (AB) ticaret bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ile Yönetim Konseyi üyeleri Pierre Wunsch, Gabriel Makhlouf ve Boris Vujcic, Dubrovnik'te konuşacaklar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Meksika'nın dış ticaret rakamlarıyla, Brezilya'nın IPCA-15 enflasyonu aynı saatte açıklanacak (15.00).

ABD'de yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH verisinin ikinci tahmini yayımlanacak. İlk tahminde GSYH büyümesi yüzde 1,1 olurken, çekirdek PCE yüzde 4,9 seviyesinde geldi (15.30).

Aynı saatte Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları da ekranlara düşecek.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, Lizbon'da düzenlenen konferansta konuşacak (16.30).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, SWVA (Güneybatı Virginia) Ekonomik Forumu'nda bölgenin durumu hakkında konuşacak (16.50).

ABD'de satışı yapılan, ancak işlemleri henüz tamamlanmamış olan konut istatistiklerini gösteren bekleyen konut satışları açıklanacak. Satışlar en son aylık yüzde 5,2, yıllık yüzde 23,2 aşağı geldi (17.00).

ABD'de her perşembe olduğu gibi doğal gaz stokları açıklanacak (17.30).

Boston Fed Başkanı Susan Collins, konuşma yapacak (17.30).

ABD'nin bölgesel endekslerinden Kansas Fed imalat ve üretim endeksleri yayımlanacak (18.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Jonathan Haskel, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde konuşacak (19.30).

ABD Hazinesi, 7 yıllık tahvil ile borçlanmaya çıkacak. En son 7 yıllık tahvilin ortalama faizi yüzde 3,563 oldu (20.00).