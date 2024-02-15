CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem TCMB'nin hamleleri sonrası KKM'de gerileme yüzde 30'u aştı

TCMB'nin hamleleri sonrası KKM'de gerileme yüzde 30'u aştı

TCMB'nin kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında yaptığı değişikliklerden bu yana KKM'de gerileme yüzde 30'u aştı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 14:51

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 14:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz yılın Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

2023 Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 25 Eylül'de ise KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırılmıştı.

2023 yılı 18 Ağustos verilerinde 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL olan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, bugün açıklanan verilere göre 9 Şubat haftasında 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi. Böylece 18 Ağustos'ta 3,41 trilyon ile zirve yapan KKM hesaplarındaki düşüş yüzde 30'u aşmış oldu.

İlginizi Çekebilir
Japonya ’üçüncü büyük ekonomi’ unvanını kaybetti Japonya 'üçüncü büyük ekonomi' unvanını kaybetti 15 Şubat 2024 09:20
İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor 15 Şubat 2024 08:58
Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak 15 Şubat 2024 09:08
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Şubat 2024 10:03
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 15 Şubat 2024 09:28
Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler 15 Şubat 2024 09:18
Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor 15 Şubat 2024 09:23
Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya’nın üretimi ilk çeyrekte hafifçe daralmış olabilir Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya'nın üretimi ilk çeyrekte hafifçe daralmış olabilir 15 Şubat 2024 09:04
Fed’den gelen mesajlar altın fiyatını bastırıyor Fed'den gelen mesajlar altın fiyatını bastırıyor 15 Şubat 2024 08:54
ECB Başkan Yardımcısı Guindos’den faiz mesajı ECB Başkan Yardımcısı Guindos'den faiz mesajı 14 Şubat 2024 17:03
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde 14 Şubat 2024 16:58
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD'de mortgage başvuruları geriledi 14 Şubat 2024 16:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.011,00
%1,1001
BORSA
1.001,88
%0,1884
ALTIN
1.000,32
%0,0324
DOLAR
999,39
%-0,0606
EURO
1.037,19
%3,719
BORSA
1.016,00
%1,5998
ALTIN
1.066,34
%6,6344
DOLAR
1.053,64
%5,364
EURO
1.148,43
%14,8427
BORSA
1.076,25
%7,6253
ALTIN
1.076,76
%7,6762
DOLAR
1.080,20
%8,0196
EURO
2.035,78
%103,578
BORSA
1.818,30
%81,8296
ALTIN
1.649,83
%64,9826
DOLAR
1.669,20
%66,9196
EURO
BİST En Aktif Hisseler