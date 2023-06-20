TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından iş dünyası tarafından "barışın tüccarları" sloganıyla kurulan 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi kapsayan dünyanın en büyük iş dünyası organizasyonu olan ICC'nin Cenevre'de yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetim kurulunda 2023-2026 döneminde görev yapacak,

Merkez sekretaryası Paris'te bulunan ICC bünyesinde; Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine girmesiyle bu kurullarda da söz sahibi olacak.

"EKONOMİDE GELECEĞİN YAPI TAŞLARI BU TÜR KURUMLARDA TASARLANIYOR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, küresel ölçekte iş yapma biçiminde önemli değişikliklerin olacağı yeni dönemde, küresel istişare mekanizmalarında yer almanın önemli olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak geniş bir uluslararası ağa sahip olduklarını belirterek, "Dünya çapında özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer alıyoruz. ICC yönetim kurulunda Türk iş dünyası adına bu görevi 3 yıl yürüteceğim. Türk iş dünyasının taleplerini, sorunlarını ICC gündemine taşıyacağım. Ülkemizi ve iş dünyamızı ticaretin kurallarının konulduğu ve Birleşmiş Milletler'de küresel iş dünyasını temsil eden tek kurum olan ICC'de temsil etmek gurur verici. Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ICC TÜRKİYE

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934'ten bugüne Türkiye'de ICC'nin temsilciliğini üstleniyor. Komite, Türk iş dünyasının, çalışmalarına katkı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.