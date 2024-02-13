CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Toplam ciro endeksi Aralık'ta arttı

Toplam ciro endeksi Aralık'ta arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2023'te yıllık yüzde 69 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 10:52

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
Toplam Ciro 6,6 69
Sanayi 6,2 59,4
Madencilik ve taş ocakçılığı 5,3 70,2
İmalat 6,2 59,1
İnşaat 4,3 85
Ticaret 7,4 72,4
Hizmet 5,4 66,1
Ulaştırma ve Depolama 6,3 55,6
Konaklama ve yiyecek 4,5 86,5
Bilgi ve iletişim 3,9 71,9
Gayrimenkul 2,2 9
Mesleki, bilimsel ve teknik 5,3 79
İdari ve destek 6,1 94,7

İlginizi Çekebilir
Hazine 24,8 milyar lira borçlandı Hazine 24,8 milyar lira borçlandı 12 Şubat 2024 16:15
Ifo: Alman imalatçılar malzeme stokluyor Ifo: Alman imalatçılar malzeme stokluyor 12 Şubat 2024 15:40
Ons altın ABD enflasyon verileri öncesi geriliyor Ons altın ABD enflasyon verileri öncesi geriliyor 12 Şubat 2024 14:59
Euro Bölgesi’nde devlet tahvili ihracının negatife dönmesi bekleniyor Euro Bölgesi'nde devlet tahvili ihracının negatife dönmesi bekleniyor 12 Şubat 2024 14:55
BDDK açıkladı: Finansal kiralama şirketlerinin net karı 14,5 milyar TL oldu BDDK açıkladı: Finansal kiralama şirketlerinin net karı 14,5 milyar TL oldu 12 Şubat 2024 14:52
Çin endüstriyel dönüşüme 77,5 milyar dolar kaynak aktardı Çin endüstriyel dönüşüme 77,5 milyar dolar kaynak aktardı 12 Şubat 2024 14:28
Almanya emlak piyasasında kriz sürüyor Almanya emlak piyasasında kriz sürüyor 12 Şubat 2024 13:35
Emtia piyasası satış baskısı çıkmazından kurtulamıyor Emtia piyasası "satış baskısı" çıkmazından kurtulamıyor 12 Şubat 2024 13:12
Petrol fiyatları kar satışı yedi Petrol fiyatları kar satışı yedi 12 Şubat 2024 10:12
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? 12 Şubat 2024 09:20
ECB üyesi Centeno: Faizlerin kademeli bir şekilde düşmesini tercih ederim ECB üyesi Centeno: Faizlerin kademeli bir şekilde düşmesini tercih ederim 12 Şubat 2024 09:20
Bitcoin yukarı hareketine devam ediyor Bitcoin yukarı hareketine devam ediyor 12 Şubat 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,57
%0,2574
ALTIN
1.001,79
%0,1789
DOLAR
999,40
%-0,0604
EURO
997,36
%-0,2645
BORSA
1.030,70
%3,0701
ALTIN
1.064,27
%6,4271
DOLAR
1.056,83
%5,6833
EURO
1.042,57
%4,2568
BORSA
1.091,83
%9,1827
ALTIN
1.074,67
%7,4669
DOLAR
1.083,47
%8,347
EURO
1.145,73
%14,5726
BORSA
1.844,61
%84,4609
ALTIN
1.646,62
%64,6619
DOLAR
1.674,25
%67,4254
EURO
2.030,99
%103,0992
BORSA
BİST En Aktif Hisseler