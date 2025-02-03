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Trump: ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulama kararını savunarak "ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı, bunu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 09:12

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulama kararını savunarak "ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle ticaret açığımız var. Bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulama kararına değinen Trump, yarın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika yönetimiyle görüşeceğini açıkladı. "Çok dramatik bir şey beklemiyorum. Gümrük vergileri koyduk. Bize çok para borçlular ve eminim ki ödeyecekler" diyen Trump, "Kanada'ya yılda yaklaşık 200 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Ne için? Bundan ne elde ediyoruz? Hiçbir şey elde etmiyoruz. Orada bir şeyler olacak. Oyun oynamak istiyorlarsa istedikleri kadar oynayabiliriz. Meksika ile ise çok iyi görüşmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Avrupa Birliği'ne eleştiri

Ek gümrük vergilerinin ABD'de fiyat artışlarına yol açıp açmayacağına dair bir soruya da yanıt veren Trump, kısa vadeli bir olumsuz etki görülebileceğini söyledi. "Kısa vadede biraz acı çekebiliriz, ama insanlar bunu anlıyor" diyen Trump, "Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki neredeyse her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle ticaret açığımız var. Bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" dedi. Avrupa Birliği'ne ek vergiler uygulanabileceğinin sinyalini veren Trump, "Arabalarımızı almıyorlar, çiftlik ürünlerimizi almıyorlar. Neredeyse hiçbir şey almıyorlar ve biz onlardan her şeyi alıyoruz, milyonlarca araba, muazzam miktarda yiyecek ve çiftlik ürünü" ifadelerini kullandı.

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