CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Trump: Kanada hile yaptı ve yakalandı

Trump: Kanada hile yaptı ve yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı hile yapmakla suçlayarak "Kanada hile yaptı ve yakalandı." açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2025 09:37

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2025 10:03

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kanada'yı "hile yapmakla" suçladı. Trump, paylaşımında Kanada'nın Ronald Reagan'ın tarifelere karşı olduğu yönünde sahte bir reklam yayınladığını öne sürerek, "Aslında Reagan ülkemiz ve ulusal güvenliğimiz için tarifeleri severdi" dedi.

Trump, Kanada'nın ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke tarihindeki en önemli kararlardan biri üzerindeki sürece "yasadışı biçimde etki etmeye çalıştığını" iddia etti.

Kanada'nın uzun süredir tarifelerde haksızlık yaptığını savunan Trump, "Çiftçilerimize yüzde 400'e varan oranlarda vergi uyguladılar. Artık ABD'den faydalanamayacaklar," ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımını "Bu sahtekârlığı ortaya çıkardığı için Ronald Reagan Vakfı'na teşekkürler. Amerika'yı yeniden yüceltelim!" sözleriyle tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 23 Ekim 2025 16:47
Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi 23 Ekim 2025 15:21
Goldman Sachs’tan Tesla için nötr tavsiye Goldman Sachs'tan Tesla için "nötr" tavsiye 23 Ekim 2025 14:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Ekim 2025 13:28
Borsa İstanbul’a Teknoloji İş Birliği Girişimi ödülü Borsa İstanbul’a "Teknoloji İş Birliği Girişimi" ödülü 23 Ekim 2025 12:39
ABD-Çin ticaret görüşmeleri Malezya’da devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri Malezya'da devam edecek 23 Ekim 2025 11:38
Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD’de hükümet hala kapalı Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD'de hükümet hala kapalı 23 Ekim 2025 11:07
Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı 23 Ekim 2025 09:51
BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti 23 Ekim 2025 09:12
Trump yönetimi Çin’e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor Trump yönetimi Çin'e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor 23 Ekim 2025 09:10
ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı 23 Ekim 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 23 Ekim 2025 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler