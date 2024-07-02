Trump kazanırsa faiz oranları senaryosu nasıl olur?

Joe Biden'ın geçen haftaki başkanlık tartışmasındaki felaket performansının ardından, Donald Trump'ın zafer kazanma olasılığı belirgin bir şekilde artmış görünüyor.

Peki Trump faiz oranları için ne anlama geliyor?

Morgan Stanley stratejistleri bunun muhtemelen daha düşük kısa vadeli faizler ve daha yüksek uzun vadeli faizler anlamına geleceğini söylüyor. Buna dikleşen verim eğrisi deniyor.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Olasılıkların Trump lehine keskin bir şekilde değişmesi, eğri dikleştiricileri çekici kılan benzersiz bir katalizör olabilir" ifadelerini kullandılar.